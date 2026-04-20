Pramono Klaim WFH Setiap Jumat Efektif Tekan Kemacetan Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat efektif menekan kemacetan di Jakarta. Adapun kebijakan ini merupakan keputusan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Pramono menjelaskan kebijakan WFH setiap Jumat tidak hanya berlaku bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga diikuti ASN kementerian. Dengan banyaknya pegawai yang tidak ngantor pada Jumat, kondisi lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota terlihat lebih lengang.

"Kan sudah dua kali (WFH), itu memang kemacetannya turun drastis karena memang secara signifikan dilakukan," kata Pramono di Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Bagi ASN DKI yang menjalankan WFH tidak diperbolehkan keluar rumah menggunakan kendaraan pribadi. Bila terpaksa keluar rumah, hanya diperbolehkan menggunakan transportasi umum.

"Hanya untuk yang di Jakarta, bagi ASN di Jakarta, saya menegaskan bahwa selama mereka work from home tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi," ucapnya.

Ia juga melarang ASN yang menjalani WFH bekerja di kafe. Jika aturan itu dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas dan memberikan sanksi.

"Bekerja di luar rumah karena itu tidak menjadi work from home, apalagi kalau di kafe-kafe kami tidak izinkan," ucapnya.



(Arief Setyadi )

