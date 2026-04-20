Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Klaim WFH Setiap Jumat Efektif Tekan Kemacetan Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |03:02 WIB
Pramono Klaim WFH Setiap Jumat Efektif Tekan Kemacetan Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat efektif menekan kemacetan di Jakarta. Adapun kebijakan ini merupakan keputusan pemerintah pusat yang ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Pramono menjelaskan kebijakan WFH setiap Jumat tidak hanya berlaku bagi ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga diikuti ASN kementerian. Dengan banyaknya pegawai yang tidak ngantor pada Jumat, kondisi lalu lintas di ruas jalan Ibu Kota terlihat lebih lengang.

"Kan sudah dua kali (WFH), itu memang kemacetannya turun drastis karena memang secara signifikan dilakukan," kata Pramono di Jakarta Selatan, Minggu (19/4/2026).

Bagi ASN DKI yang menjalankan WFH tidak diperbolehkan keluar rumah menggunakan kendaraan pribadi. Bila terpaksa keluar rumah, hanya diperbolehkan menggunakan transportasi umum.

"Hanya untuk yang di Jakarta, bagi ASN di Jakarta, saya menegaskan bahwa selama mereka work from home tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi," ucapnya.

Ia juga melarang ASN yang menjalani WFH bekerja di kafe. Jika aturan itu dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas dan memberikan sanksi.

"Bekerja di luar rumah karena itu tidak menjadi work from home, apalagi kalau di kafe-kafe kami tidak izinkan," ucapnya.
 

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pramono Anung ASN WFH WFH Macet
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209352/macet-h23z_large.jpg
Kemacetan Gerbang Tol saat Musim Mudik Dinilai Bisa Ditekan dengan MLFF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/338/3208848/lalu_lintas-mZHN_large.jpg
Masa WFA, Lalin Lintas di Jakarta Masih Ramai Lancar Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208296/macet-whMW_large.jpg
Macet Horor, Kendaraan Mengular 9 Km di Tol Layang MBZ Arah Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208274/tol_japek-4oe6_large.jpg
Tol Japek Padat di Hari Kedua Lebaran, Contraflow Diberlakukan di KM 47-65
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207329/mudik-YH3n_large.jpg
Awas Macet! Ada Kegiatan Mudik Gratis di Monas, Simak Rekayasa Lalin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/338/3198260/rekayasa_lalu_lintas-atG5_large.jpg
Lalu Lintas di Tangerang Dialihkan, Ada Syuting Film Ma Dong-seok dan Lisa Blackpink
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement