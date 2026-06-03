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Periksa Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs, Kejagung Siapkan Tim Dokter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |12:25 WIB
Periksa Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs, Kejagung Siapkan Tim Dokter
Kejagung RI (foto: Okezone)
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JAKARTA - Kejaksaan Agung menyiapkan tim dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan eks Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan mantan dua wakil kepala BGN. 

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebagai prosedur untuk memastikan ketiganya dalam kondisi siap sebelum menjalani rangkaian proses hukum yakni pemeriksaan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.

Berdasarkan informasi dari sumber Okezone di Kejagung, Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, telah berada di Gedung Bundar sejak dini hari. 

Namun, Kejagung belum memberikan penjelasan resmi mengenai hal ini.

Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry belum merespon. Meski begitu, dia sempat mengungkapkan bahwa Kejagung akan menggelar jumpa pers mengenai kasus ini pada sore atau malam nanti.

Jeffry juga membenarkan bahwa sejumlah penyidik Kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/6/2026) pagi. Sejumlah dokumen dan barang terkait diduga menjadi fokus pencarian penyidik. Aktivitas penggeledahan berlangsung sejak pagi hari.

“Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan penggeledahan di kantor BGN,” katanya. 

 

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