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Kuntadi Calon Jampidsus Baru, Mensesneg: Keppres-nya Ditarget Rampung Pekan Ini

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |11:33 WIB
Kuntadi Calon Jampidsus Baru, Mensesneg: Keppres-nya Ditarget Rampung Pekan Ini
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, proses usulan Kuntadi menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah bakal diselesaikan pekan ini.

"Insya Allah minggu ini akan kita selesaikan prosesnya," kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Presiden Prabowo Subianto, kata Prasetyo, akan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan Kuntadi sebagai Jampidsus.

"Ya kalau minggu ini sudah selesai, dalam beberapa hari ini selesai, nanti pasti akan ada Keppres-nya dan kami sampaikan ke publik, masyarakat," ujar Prasetyo.

Sekadar informasi, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengusulkan nama calon Jampidsus pengganti Febrie Adriansyah kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut telah disampaikan melalui surat resmi yang dikirim pada Selasa 14 Juli 2026.

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