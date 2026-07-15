Profil Kuntadi Calon Jampidsus yang Baru, Pernah Jadi Anak Buah Febri Adriansyah

JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto, yang berisi usulan nama calon Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pengganti Febrie Adriansyah.

Nama Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung, Kuntadi, masuk dalam usulan Jaksa Agung sebagai calon Jampidsus menggantikan Febrie Adriansyah.

“Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden, untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang beberapa waktu lalu mengajukan pengunduran diri," kata Prasetyo usai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Profil Kuntadi

Kuntadi saat ini menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung. Dia lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 4 Januari 1970.

Dilansir beragam sumber, alumni Fakultas Hukum Unsoed ini memulai kariernya di Kejaksaan pada 1996. Awalnya dia sebagai calon pegawai negeri sipil dengan penempatan sebagai staf tata usaha di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.

Setelah menjadi jaksa, Kuntadi menjalani berbagai penugasan di daerah dan Kejaksaan Dia tercatat bertugas sebagai jaksa fungsional di Cabang Kejaksaan Negeri Metro di Sukadana pada tahun 1999.

Kariernya kemudian berlanjut sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sekitar 2012 hingga 2013. Setelah itu, ia dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau pada periode 2013-2014.