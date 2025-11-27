Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tunjuk Kuntadi Jadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |07:45 WIB
Prabowo Tunjuk Kuntadi Jadi Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk jaksa Kuntadi, sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang baru.

Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.179/TPA/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung RI.

“Benar (Kuntadi ditunjuk Presiden menjadi Kepala BPA Kejagung),” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, Kamis (27/11/2025).

Kuntadi menggantikan Amir Yanto yang memasuki masa pensiun. Dengan jabatan baru tersebut, Kuntadi akan meninggalkan posisinya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur.

Selain Kuntadi, terdapat tiga pejabat lain yang mengalami rotasi sesuai Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 1064 Tahun 2025 tertanggal 25 November.

Dalam SK tersebut, Agus Sahat Sampe Tua Lumban Gaol yang sebelumnya menjabat Kajati Kalimantan Tengah kini ditugaskan sebagai Kajati Jawa Timur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186056//bahlil-HQO0_large.jpg
Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186022//menteri_hukum_supratman_andi_agtas-YIbo_large.jpg
Menkum Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185957//plt_deputi_penindakan_dan_eksekusi_kpk_asep_guntur_rahayu-gZ5m_large.jpg
Ira Puspadewi Direhabilitasi, KPK Sebut Perkara Bos PT Jembatan Nusantara Tetap Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185917//pemerintah-QV4I_large.jpg
Ribuan Orang Akan Ikuti Kemah Lintas Iman di Cibubur, Undang Prabowo hingga Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185915//kepala_pusat_penerangan_hukum_kejagung_anang_supriatna-UBVn_large.jpg
Kasus Dugaan Korupsi Pajak, Kejagung Periksa 40 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/43/3185896//erick_thohir-T5gM_large.jpg
Kontingen SEA Games 2025 Berangkat Awal Desember, Tanggal Pelepasan Menunggu Konfirmasi Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement