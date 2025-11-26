Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |17:29 WIB
Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?
Bahlil Lahadalia (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah menteri merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025) sore ini. Kehadiran mereka dalam rangka memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menjadi menteri yang pertama kali tampak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada sore ini. Bahlil, yang terlihat berjalan cepat, tidak memberikan jawaban apa pun saat ditanya agenda pertemuannya dengan Presiden pada sore ini.

"Nanti setelah rapat ya. Nanti setelah itu ya," kata Bahlil.

Tak lama kemudian, kendaraan dinas menteri lainnya merapat ke area Istana. Dari mobil itu, turun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Trenggono juga enggan mengungkap agenda pembahasan yang akan diikutinya di Istana. "Ya nanti kalau ditanya presiden," ujarnya.

Setelah Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan serta Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, merapat ke lokasi.

Mereka semua mengaku dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto, namun tak membeberkan soal agendanya. "Enggak tahu," kata Direktur Utama Agrinas.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183926/teddy_indra_wijaya-0PRY_large.jpg
Turun ke Masyarakat, Seskab Teddy Perkuat Praktik Empathetic Governance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183645/imipas-eaky_large.jpg
Perkuat Kontrol Pengawasan, Itjen Kemenimipas Terapkan Model Tiga Lini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182988/teddy_indra_wijaya-NWaV_large.jpg
Kepuasan Publik Tinggi, Pengamat Beberkan Peran Besar Seskab Teddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182288/survei-Wa8O_large.jpg
Survei Indikator: Seskab Teddy, Jajaran Pejabat di Kabinet Paling Dikenal Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179945/pegiat_sosial-EPUY_large.jpg
Pegiat Medsos Komparasikan Sri Mulyani, Luhut dan Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179463/muhammadiyah-69pz_large.jpg
Menhut Beberkan Kekuatan Muhammadiyah, Salah Satunya Tradisi Kolaboratif dengan Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement