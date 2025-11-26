Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?

JAKARTA – Sejumlah menteri merapat ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025) sore ini. Kehadiran mereka dalam rangka memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menjadi menteri yang pertama kali tampak di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada sore ini. Bahlil, yang terlihat berjalan cepat, tidak memberikan jawaban apa pun saat ditanya agenda pertemuannya dengan Presiden pada sore ini.

"Nanti setelah rapat ya. Nanti setelah itu ya," kata Bahlil.

Tak lama kemudian, kendaraan dinas menteri lainnya merapat ke area Istana. Dari mobil itu, turun Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Trenggono juga enggan mengungkap agenda pembahasan yang akan diikutinya di Istana. "Ya nanti kalau ditanya presiden," ujarnya.

Setelah Trenggono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan serta Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, merapat ke lokasi.

Mereka semua mengaku dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto, namun tak membeberkan soal agendanya. "Enggak tahu," kata Direktur Utama Agrinas.

