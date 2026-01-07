Kelakar Prabowo ke Menteri: Kalian Diangkat untuk Dihujat

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan menteri diberikan kewenangan untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan. Ia pun menyatakan bahwa konsekuensi dari jabatan tersebut adalah siap menerima hujatan publik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara panen raya sekaligus pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Prabowo mengungkapkan dirinya pernah menerima daftar perusahaan yang izinnya akan dicabut karena melanggar ketentuan.

Namun, Prabowo memilih untuk tidak melihat daftar tersebut.

Alasannya, ia khawatir akan muncul konflik kepentingan apabila terdapat perusahaan milik rekan atau orang yang dikenalnya. "Saya nggak mau lihat itu. Karena saya takut ada teman saya di situ. Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, eh teman saja," kata Prabowo.

Ia kemudian menjelaskan pencabutan izin merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung. Jika ada pihak yang mempersoalkan keputusan tersebut, Prabowo menyebutkan kepada siapa tanggung jawab itu diarahkan.