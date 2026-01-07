Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Prabowo ke Menteri: Kalian Diangkat untuk Dihujat

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |16:50 WIB
Kelakar Prabowo ke Menteri: Kalian Diangkat untuk Dihujat
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres/Binti M)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan menteri diberikan kewenangan untuk menindak pihak-pihak yang melanggar peraturan. Ia pun menyatakan bahwa konsekuensi dari jabatan tersebut adalah siap menerima hujatan publik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara panen raya sekaligus pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). 

Prabowo mengungkapkan dirinya pernah menerima daftar perusahaan yang izinnya akan dicabut karena melanggar ketentuan.
Namun, Prabowo memilih untuk tidak melihat daftar tersebut. 

Alasannya, ia khawatir akan muncul konflik kepentingan apabila terdapat perusahaan milik rekan atau orang yang dikenalnya. "Saya nggak mau lihat itu. Karena saya takut ada teman saya di situ. Nggak enak, bisa terpengaruh saya. Begitu lihat daftar, eh teman saja," kata Prabowo.

Ia kemudian menjelaskan pencabutan izin merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung. Jika ada pihak yang mempersoalkan keputusan tersebut, Prabowo menyebutkan kepada siapa tanggung jawab itu diarahkan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/337/3194073/prabowo_subianto-oliJ_large.jpg
Prabowo Anugerahkan Satyalancana Wira Karya untuk 102 Tokoh, Ada Petani hingga Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193946/prabowo-lLOW_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Bencana Sumatera, Mendagri Tito Jadi Ketua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193934/pemerintah-LWTy_large.jpg
Prabowo Beri Taklimat Awal Tahun kepada Kabinet Merah Putih, Evaluasi Kinerja Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193905/prabowo-XhEW_large.jpg
Prabowo: Bangsa Merdeka Harus Menjamin Makan Rakyatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193860/prabowo-qJw0_large.jpg
Absen Menteri yang Ketum Parpol, Prabowo: PKB Perlu Diawasi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193855/prabowo-MAlR_large.jpg
Prabowo Menonton Video Anak-Anak Tunggu Kedatangan MBG: Hei Orang Pintar yang Ngejek, Lihat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement