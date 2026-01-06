Menteri Mulai Berdatangan ke Hambalang Ikut Retret, Ada Purbaya hingga Airlangga

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tiba di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (Foto: Binti M/Okezone)

BOGOR – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat Selasa (6/1/2026). Mereka datang untuk mengikuti retret jilid II.

Pantauan iNews Media Group, para menteri yang sudah hadir antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta menteri dan kepala staf angkatan laut.

Sejumlah menteri yang datang terlihat mengenakan baju cokelat. Sementara jurnalis hanya diizinkan untuk meliput hingga pintu gerbang Padepokan Garuda Yaksa.

Airlangga mengatakan, retret tersebut untuk membahas sejumlah program kerja pemerintah. "Rapat awal tahun," ujar Airlangga.

Menurutnya, akan ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, Airlangga enggan menjelaskan arahan apa yang akan disampaikan Presiden Prabowo.

"Nanti kita monitor," kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan retret ini akan berlangsung hingga malam hari ini. Sebab, ada sejumlah menteri yang juga akan menjadi pembicara.