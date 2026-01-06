Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo: Kalau Dikritik, Malah Harus Bersyukur

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |10:01 WIB
Presiden Prabowo: Kalau Dikritik, Malah Harus Bersyukur
Presiden Prabowo: Kalau Dikritik, Malah Harus Bersyukur (Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik konstruktif dari masyarakat. Menurutnya, kritik justru penting untuk membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan yang telah dijalankan.

1. Prabowo soal Kritik

Ia mengatakan, wajar bila seseorang merasa tidak nyaman saat menerima kritik atau koreksi. Namun bagi dirinya, kritik justru menjadi pengingat dan bentuk perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara.

“Kalau dikritik, malah kita harus bersyukur kalau saya dikoreksi. Saya dibantu, saya diamankan,” tutur Prabowo kala memberi sambutan di Perayaan Natal Nasional, Jakarta, dikutip Selasa (6/1/2026).

Ia kemudian mencontohkan satu peristiwa ketika kritik masyarakat membuatnya mengevaluasi kembali langkah yang diambilnya. Kala itu, Prabowo menegaskan ia berusaha mencerna dan menyikapi kritik tersebut seobjektif mungkin.

“Kritik, koreksi adalah menyelamatkan. Jadi saya terima kasih kalau ada yg teriak-teriak ‘Prabowo mau hidupkan lagi militerisme’. Saya koreksi lagi, apa benar? Saya panggil ahli hukum untuk mengkaji mana batas kepemimpinan yang terlalu otoriter,” lanjutnya.

Namun, ia menegaskan kritik jangan sampai kebablasan menjadi fitnah. Sebab menurutnya, kebohongan yang menimbulkan kecurigaan, perpecahan, dan kebencian hanya akan merusak persatuan bangsa. Terlebih, semua agama pun melarang umatnya untuk melakukan tindakan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193756/presiden_prabowo-QH5f_large.jpg
Presiden Prabowo Gelar Retret Menteri dan Wamen di Hambalang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193748/presiden_prabowo-LumN_large.jpg
Presiden Prabowo Ungkap MBG Sudah Jangkau 55 Juta Penerima pada Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193743/prabowo_subianto-U439_large.jpg
Prabowo Singgung Pihak yang Nyinyir: Nggak Apa, Kita Kerja dengan Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193739/prabowo-5rE3_large.jpg
Kelakar Prabowo Kalah 3 Kali di Pilpres: Pak Luhut Nggak Dukung Saya Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193740/prabowo-yNTA_large.jpg
Prabowo Sindir Pakar Omon-Omon Doyan Ngarang di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193735/prabowo-G8cv_large.jpg
Indonesia Jadi Negara Paling Bahagia, Prabowo: Saya Terharu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement