Presiden Prabowo Gelar Retret Menteri dan Wamen di Hambalang Hari Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar retret bagi jajaran menteri hingga wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih. Retret digelar di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

1. Retret Menteri dan Wamen

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi agenda retret ini. Ia menyebutkan, seluruh jajaran kabinet telah menerima undangan untuk menghadiri kegiatan tersebut.

“Ada retret (hari ini),” ujar Airlangga kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, retret kali ini akan berlangsung selama satu hari. Ia juga menyebutkan adanya ketentuan khusus terkait pakaian yang dikenakan para peserta.

“Ya, seperti retret sebelumnya. Dress code-nya coklat muda atau khaki,” kata Bima Arya.

Retret ini merupakan yang kedua bagi Kabinet Merah Putih sejak Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden. Sebelumnya, retret pertama digelar pada 25–27 Oktober 2024 di kawasan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Pada retret perdana tersebut, para menteri dan wakil menteri mengikuti agenda pembekalan serta koordinasi pemerintahan, dengan fokus pada penyamaan visi dan penguatan soliditas kabinet.