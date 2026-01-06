Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Ungkap MBG Sudah Jangkau 55 Juta Penerima pada Awal 2026

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |05:40 WIB
Presiden Prabowo Ungkap MBG Sudah Jangkau 55 Juta Penerima pada Awal 2026
Presiden Prabowo Ungkap MBG Sudah Jangkau 55 Juta Penerima pada Awal 2026 (tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau sekitar 55 juta penerima pada awal 2026. 

1. 55 Juta Penerima

Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026) malam.

"Hari ini sudah 55 juta (penerima MBG-red). 55 juta penerima manfaat Indonesia," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan, jumlah itu setara dengan memberi makan 8 kali negara Singapura. 

"Berarti itu sama dengan memberi makan 8 kali Singapura. Tiap hari kita beri makan 55 juta, 55 juta mulut," ujar Prabowo. 

Ia menuturkan, perkembangan penerima ini pun jauh lebih cepat dari negara-negara lain, tak terkecuali Brasil. Di Brasil, lanjut dia, penerima makan bergizi mampu mencapai 40 juta dalam 11 tahun. 

"Presiden Brasil sampaikan ke saya, mereka capai 40 juta dalam 11 tahun, kita 55 juta dalam satu tahun. Karena kita mulai 6 Januari 2024 hari ini 5 Januari 2026," ucap Prabowo. 
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
