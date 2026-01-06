Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Singgung Pihak yang Nyinyir: Nggak Apa, Kita Kerja dengan Bukti

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |04:02 WIB
Prabowo Singgung Pihak yang Nyinyir: Nggak Apa, Kita Kerja dengan Bukti
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak memikirkan masih adanya segelintir kelompok yang nyinyir terhadap pemerintahannya. Ia menegaskan, pemerintahannya bekerja dengan bukti, bukan sekadar janji.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026) malam.

“Kita memiliki masa depan yang bagus walaupun ada kelompok nyinyir, iya kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja,” ucap Prabowo.

Ia pun mencontohkan bahwa dalam setiap kampanyenya, ia selalu menegaskan Indonesia harus bisa swasembada pangan. Ketika menjadi Presiden, ia pun meminta kepada para menterinya untuk fokus mengejar target swasembada pangan.

“Saya tidak berubah, waktu saya kampanye terakhir swasembada pangan yang pertama. Dan begitu saya jadi presiden, itu fokus saya. Dan saya beri target kepada tim saya: kita harus swasembada beras empat tahun. Itu target saya, empat tahun,” ujar dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193739/prabowo-5rE3_large.jpg
Kelakar Prabowo Kalah 3 Kali di Pilpres: Pak Luhut Nggak Dukung Saya Sih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193740/prabowo-yNTA_large.jpg
Prabowo Sindir Pakar Omon-Omon Doyan Ngarang di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193735/prabowo-G8cv_large.jpg
Indonesia Jadi Negara Paling Bahagia, Prabowo: Saya Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193731/prabowo-lsVR_large.jpg
Prabowo Bersyukur Pernah Masuk Kabinet Jokowi: Bagi Saya Magang, Masa Pembelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193730/prabowo_subianto-K2PC_large.jpg
Natal Nasional 2025, Prabowo: Semoga Membawa Kebaikan dan Kekuatan bagi Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193706/prabowo-xSaw_large.jpg
Prabowo-Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement