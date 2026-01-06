Prabowo Singgung Pihak yang Nyinyir: Nggak Apa, Kita Kerja dengan Bukti

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak memikirkan masih adanya segelintir kelompok yang nyinyir terhadap pemerintahannya. Ia menegaskan, pemerintahannya bekerja dengan bukti, bukan sekadar janji.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026) malam.

“Kita memiliki masa depan yang bagus walaupun ada kelompok nyinyir, iya kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita akan bekerja dengan bukti, bukan dengan janji saja,” ucap Prabowo.

Ia pun mencontohkan bahwa dalam setiap kampanyenya, ia selalu menegaskan Indonesia harus bisa swasembada pangan. Ketika menjadi Presiden, ia pun meminta kepada para menterinya untuk fokus mengejar target swasembada pangan.

“Saya tidak berubah, waktu saya kampanye terakhir swasembada pangan yang pertama. Dan begitu saya jadi presiden, itu fokus saya. Dan saya beri target kepada tim saya: kita harus swasembada beras empat tahun. Itu target saya, empat tahun,” ujar dia.