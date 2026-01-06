Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kelakar Prabowo Kalah 3 Kali di Pilpres: Pak Luhut Nggak Dukung Saya Sih

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |02:03 WIB
Kelakar Prabowo Kalah 3 Kali di Pilpres: Pak Luhut Nggak Dukung Saya Sih
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berbicara terkait kekalahannya sebanyak tiga kali dalam pemilihan presiden (Pilpres) setelah mengikuti kontestasi sebanyak empat kali.

Kekalahan itu berakhir pada 2019 saat berhadapan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu merupakan petahana, sebelum akhirnya Prabowo menang pada Pilpres 2024.

"Empat kali ikut pemilu, tiga kali kalah," kata Prabowo dalam sambutannya di Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

Prabowo kemudian berkelakar bahwa kekalahannya terjadi lantaran Kepala Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan saat itu tidak mendukungnya. Saat itu, Luhut yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menaruh pilihan kepada Jokowi.

"Soalnya waktu itu Pak Luhut enggak dukung saya, sih," ucap Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung potensi keterlibatannya dalam Pilpres 2029 saat membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, ada pihak yang menuduh dirinya membuat program MBG agar dapat dipilih kembali dalam Pilpres 2029. Namun, menurutnya, hal itu akan bergantung pada kehendak rakyat.

"Ada yang nuduh, ada. Oh, Prabowo bikin MBG ini supaya nanti 2029 dia dipilih kembali. Selalu berpikir negatif. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah saya? Iya kan? Kalau Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, saya buat apa saja tidak akan terjadi, bener nggak?" ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193740/prabowo-yNTA_large.jpg
Prabowo Sindir Pakar Omon-Omon Doyan Ngarang di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193735/prabowo-G8cv_large.jpg
Indonesia Jadi Negara Paling Bahagia, Prabowo: Saya Terharu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193731/prabowo-lsVR_large.jpg
Prabowo Bersyukur Pernah Masuk Kabinet Jokowi: Bagi Saya Magang, Masa Pembelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193730/prabowo_subianto-K2PC_large.jpg
Natal Nasional 2025, Prabowo: Semoga Membawa Kebaikan dan Kekuatan bagi Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193706/prabowo-xSaw_large.jpg
Prabowo-Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193097/prabowo_subianto-s9P2_large.jpg
Prabowo Minta Segera Fungsikan Sekolah, Puskesmas dan RS di Lokasi Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement