Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Jadi Negara Paling Bahagia, Prabowo: Saya Terharu

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |23:28 WIB
Indonesia Jadi Negara Paling Bahagia, Prabowo: Saya Terharu
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terharu Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang paling bahagia berdasarkan survei Global Flourishing Study (GFS) yang diriset secara kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset global Gallup.

Dalam survei tersebut, Prabowo menyatakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang paling bahagia. “Di mana hampir 200 negara, negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami kebahagiaan. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyat yang mengatakan bahagia adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya,” kata Prabowo di Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

Prabowo mengatakan, rasa terharu itu muncul mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup sangat sederhana. Namun, mereka tetap merasa bahagia di tengah keterbatasan tersebut.

“Saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih menjalani kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan yang harus bisa kita akui belum sejahtera. Tetapi kalau ditanya, mereka masih mengatakan bahwa mereka bahagia,” ujarnya.

Prabowo lantas menyebut, pernyataan masyarakat soal kebahagiaan ini membingungkan bangsa lain sekaligus membuatnya terharu.

Ia pun bertekad akan berupaya dan bekerja sangat keras untuk menyejahterakan masyarakat di masa kepemimpinannya. “Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah satu tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya, orang-orang yang saya akui sebagai putra-putri terbaik bangsa Indonesia,” jelas dia.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193731/prabowo-lsVR_large.jpg
Prabowo Bersyukur Pernah Masuk Kabinet Jokowi: Bagi Saya Magang, Masa Pembelajaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193730/prabowo_subianto-K2PC_large.jpg
Natal Nasional 2025, Prabowo: Semoga Membawa Kebaikan dan Kekuatan bagi Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193706/prabowo-xSaw_large.jpg
Prabowo-Gibran Hadiri Perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193097/prabowo_subianto-s9P2_large.jpg
Prabowo Minta Segera Fungsikan Sekolah, Puskesmas dan RS di Lokasi Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193095/prabowo-4hY3_large.jpg
Soal Bencana Sumatera, Prabowo Tegaskan Tak Menolak Bantuan asal Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/337/3193069/prabowo_subianto-vR6J_large.jpg
600 Huntara di Aceh Dibangun dalam Waktu 8 Hari, Prabowo: Kewajiban Kita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement