Indonesia Jadi Negara Paling Bahagia, Prabowo: Saya Terharu

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terharu Indonesia masuk sebagai salah satu negara yang paling bahagia berdasarkan survei Global Flourishing Study (GFS) yang diriset secara kolaboratif antara Harvard University, Baylor University, dan lembaga riset global Gallup.

Dalam survei tersebut, Prabowo menyatakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang paling bahagia. “Di mana hampir 200 negara, negara yang rakyatnya setelah ditanya menjawab bahwa rakyat tersebut mengalami kebahagiaan. Negara yang paling nomor satu di dunia sekarang, rakyat yang mengatakan bahagia adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya,” kata Prabowo di Perayaan Natal Nasional 2025 di Lapangan Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026).

Prabowo mengatakan, rasa terharu itu muncul mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup sangat sederhana. Namun, mereka tetap merasa bahagia di tengah keterbatasan tersebut.

“Saya paham bahwa sebagian besar rakyat kita sesungguhnya masih menjalani kehidupan yang sangat-sangat sederhana, yang berada dalam keadaan yang harus bisa kita akui belum sejahtera. Tetapi kalau ditanya, mereka masih mengatakan bahwa mereka bahagia,” ujarnya.

Prabowo lantas menyebut, pernyataan masyarakat soal kebahagiaan ini membingungkan bangsa lain sekaligus membuatnya terharu.

Ia pun bertekad akan berupaya dan bekerja sangat keras untuk menyejahterakan masyarakat di masa kepemimpinannya. “Karena itu saya bersama pembantu-pembantu saya bekerja sangat keras. Sudah satu tahun kita menerima tugas dari bangsa Indonesia. Saya dibantu oleh pembantu-pembantu saya, orang-orang yang saya akui sebagai putra-putri terbaik bangsa Indonesia,” jelas dia.

(Arief Setyadi )