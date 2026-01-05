Natal Nasional 2025, Prabowo: Semoga Membawa Kebaikan dan Kekuatan bagi Kita

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan langsung ucapan Selamat Natal kepada seluruh jemaat yang hadir di Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (5/1/2026). Ia berharap damai Natal membawa kebaikan dan berkah bagi seluruh pihak.

“Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di sini dan menyampaikan langsung ucapan Selamat Hari Raya Natal kepada saudara-saudaraku umat Kristiani sebangsa dan setanah air, di mana pun engkau berada,” kata Prabowo.

“Semoga damai Natal membawa kebaikan, berkah, kasih, pengharapan, dan kekuatan bagi kita sekalian,” sambungnya.

Menurutnya, Perayaan Natal Nasional 2025 ini merupakan bukti dari jati diri Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, bangsa multi etnis, hingga multi budaya.

“Saudara-saudara sekalian, acara hari ini adalah bukti dari jati diri kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang multi etnis, multi ras, multi agama, multi budaya,” ujarnya.

Ia mengatakan, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar. Bahkan, kata dia, ada seorang pakar yang menghitung bahwa kelompok etnis di Indonesia mencapai 1.700 dengan berbagai bahasa daerah.

“Kita di bumi Nusantara ini, suku-suku kita menganut agama yang berbeda-beda, tetapi kita bisa bersatu, kita bisa hidup sebagai satu bangsa, satu nusa yang memiliki satu bahasa, karena kita punya niat yang sama. Kita ingin meraih kehidupan yang baik bersama. Kita telah ditakdirkan oleh Yang Maha Esa untuk hidup di bumi Nusantara ini,” ujarnya.

(Arief Setyadi )