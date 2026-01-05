Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bersyukur Indonesia Damai di Tengah Gejolak Dunia dan Perang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |21:43 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bersyukur bahwa Indonesia masih dalam keadaan damai di tengah kondisi geopolitik dunia yang memanas dan perang di mana-mana.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam pidatonya saat menghadiri perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2026) malam.

“Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sesungguhnya di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, gejolak, perang di mana-mana, kita harusnya bersyukur bahwa bamgsa kita sampai hari ini mengalami keadaan damai,” kata Prabowo.

“Kita mengerti negara sebesar ini pasti ada perselisihan paham, ada konflik, ada perseteruan, ada persaingan,” lanjutnya.

Prabowo melanjutkan, secara umum, bangsa-bangsa lain mulai melihat Indonesia yang hidup harmoni dan saling menghormati.

“Secara umum, bangsa-bangsa lain mulai melihat bangsa Indonesia, bahwa bangsa sebesar ini dapat hidup dengan harmoni, dengan saling menghormati, dan saling mencintai,” ujar dia.

Prabowo menegaskan, tantangan yang dihadapi Indonesia juga besar. Oleh karena itu, ia menegaskan, segala kebaikan yang diberikan Maha Kuasa harus kita jaga.

 

