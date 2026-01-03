Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Terima Laporan Dasco soal Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera dan Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |01:05 WIB
Prabowo Terima Laporan Dasco soal Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera dan Aceh
Presiden Prabowo (foto: Instagram resmi Sekretariat Kabinet)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat di kediaman dinas Presiden, Widya Chandra, Jakarta, pada Jumat (2/1/2026).

Informasi tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah laporan Dasco selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana. Laporan tersebut terkait perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di tiga provinsi di wilayah Sumatera.

"Dalam pertemuan tersebut dibahas, pertama, laporan Prof. Dasco sebagai Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana terkait rekonstruksi dan rehabilitasi di tiga provinsi di Sumatera," tulis Seskab Teddy.

 

Halaman:
1 2
      
