HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Lima Kali Kunjungi Daerah Bencana Sumatera, Istana: Presiden Ingin Pemulihan Cepat

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |09:28 WIB
Prabowo Lima Kali Kunjungi Daerah Bencana Sumatera, Istana: Presiden Ingin Pemulihan Cepat
Presiden Prabowo Subianto/Biro Pers
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah lima kali melakukan rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah daerah terdampak bencana Sumatera. Prabowo juga mengunjungi Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang saat malam tahun baru 2026.

Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa upaya ini sebagai bagian dari upaya memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat dan terkoordinasi.

“Kemarin beliau hadir di Tapanuli Selatan sekaligus malamnya menghabiskan waktu pergantian tahun bersama dengan para pengungsi,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).

Pras -- sapaan akrabnya -- mengatakan, Presiden  meninjau langsung pembangunan hunian di Aceh Tamiang yang dibangun oleh Danantara sebagai bagian dari percepatan pemulihan bagi masyarakat terdampak.

“Beliau berkesempatan kembali hadir di Aceh Tamiang, salah satu daerah atau kabupaten yang paling terdampak dari bencana yang kemarin untuk melihat, menyaksikan bangunan huntara yang sudah dibangun oleh Danantara sebanyak 600 (unit) dari kurang lebih 15 ribu (unit) yang rencananya akan dibangun,’’ujarnya.

Selain melakukan peninjauan lapangan, Prabowo juga memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait.

Menurut Pras, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pemulihan serta penanganan berbagai kendala yang masih dihadapi di lapangan.

 

