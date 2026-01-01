Prabowo Tahun Baruan di Lokasi Bencana Sumatera, Oso: Patut Ditiru!

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memilih malam tahun baruan bersama warga terdampak bencana Sumatera. Keputusan Prabowo menuai apresiasi eks Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (Oso), yang menurutnya patut ditiru semua pihak.

"Presiden berada di tempat musibah itu adalah sesuatu sikap yang baik. Sesuatu yang mengingatkan kita semua untuk berada di tempat dan di saat yang tepat. Tidak semua presiden yang akan lakukan seperti itu," ujarnya, dikutip Kamis (1/1/2026).

Oso pun mendorong agar pemerintah pusat dan daerah terus bergerak meringankan masyarakat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Selain menelan korban jiwa, masyarakat juga harus kehilangan tempat tinggalnya.

"Seluruh pemimpin daerah di tiga provinsi itu harus ada di sekitar masyarakat terdampak bencana. Ringankan beban masyarakat, apalagi bencana itu banyak menghilangkan nyawa anak bangsa," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai Hanura itu juga menyampaikan prihatin, atas musibah bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi itu. Menyongsong 2026, ia meminta semua kepala daerah di provinsi tersebut terus bahu membahu membantu warga terdampak hingga tuntas.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya memperkuat mitigasi dalam meredam dampak bencana alam agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

"Saya mengucapkan duka, tahun yang akan datang bantuan-bantuan terus datang dan sampai kepada masyarakat. Kejadian tahun 2025, merupakan tanda-tanda yang harus diperbaiki di tahun 2026 ini," katanya.

(Arief Setyadi )