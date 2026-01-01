Prabowo soal Tak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera: Negara Kita Mampu

ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto kembali membeberkan alasan mengapa pemerintah tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bencana nasional. Menurutnya, negara masih mampu mengatasi bencana di tiga provinsi tersebut.

“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional? Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi masalah ini berdampak di 3 provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian Danantara, di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Meski tidak menetapkan status bencana nasional, Prabowo memastikan kehadiran pemerintah secara serius dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan. Dua sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang,” kata Prabowo.

Prabowo memastikan alokasi anggaran yang besar dalam penanganan bencana di Sumatra. “Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar ya untuk mengatasi ini,” kata Prabowo.