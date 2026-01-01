Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo soal Tak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera: Negara Kita Mampu

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |15:40 WIB
Prabowo soal Tak Tetapkan Status Bencana Nasional Sumatera: Negara Kita Mampu
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto kembali membeberkan alasan mengapa pemerintah tidak menetapkan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagai bencana nasional. Menurutnya, negara masih mampu mengatasi bencana di tiga provinsi tersebut. 

“Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional? Ya masalahnya adalah kita punya 38 provinsi masalah ini berdampak di 3 provinsi, masih ada 35 provinsi lain. Jadi kalau sementara kita tiga provinsi ini kita sebagai bangsa, sebagai negara kita mampu menghadapi ya kita tidak perlu menyatakan bencana nasional,” kata Prabowo saat meninjau pembangunan rumah hunian Danantara, di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Meski tidak menetapkan status bencana nasional, Prabowo memastikan kehadiran pemerintah secara serius dalam penanganan bencana di Sumatera.

“Tetapi tidak berarti kita tidak memandang ini sebagai hal yang sangat serius. Nyatanya dari seluruh kabinet hari ini ada berapa menteri di sini? Iya kan. Dua sedang di Aceh Utara. 10 menteri sedang di Aceh sekarang,” kata Prabowo.

Prabowo memastikan alokasi anggaran yang besar dalam penanganan bencana di Sumatra. “Jadi saudara-saudara, kita memandang sangat serius dan kita akan habis-habisan untuk membantu ya. Kita sudah siapkan anggaran cukup besar ya untuk mengatasi ini,” kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192924/seskab_teddy_indra_wijaya-ecMx_large.jpg
Seskab Teddy Sebut Besok Presiden Prabowo Tinjau Huntara di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192875/prabowo_sapa_petugas_pencari_korban_hilang-Pz2R_large.jpg
Momen Prabowo Sapa Petugas Pencari Korban Hilang di Tapanuli Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192749/qodari-TXMO_large.jpg
Prabowo Singgung Velocity of Money untuk Jalankan Program Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192679/prabowo-1j8R_large.jpg
Prabowo Akan Kembali Kunjungi Aceh Tamiang Awal Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192450/prabowo-MktH_large.jpg
Presiden Prabowo Teken KUHAP Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192427/prabowo-WVTg_large.jpg
Prabowo Berencana Tahun Baruan di Lokasi Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement