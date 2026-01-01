Soroti Kritikan Menteri ke Lokasi Bencana Sumatera, Prabowo Masa Ikut Macul!

ACEH TAMIANG- Presiden Prabowo Subianto heran dengan kritikan terhadap para menteri Kabinet Merah Putih yang turun langsung meninjau lokasi bencana Sumatera. Pasalnya, kehadiran menteri bukan sekadar untuk melihat-lihat, melainkan untuk memastikan permasalahan dan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera ditangani.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Prabowo menyampaikan bahwa ia kerap memantau adanya kritik dari sejumlah pihak yang selalu memandang aktivitas pemerintah secara negatif.

“Kadang-kadang saya monitor ada suatu kecenderungan yang menurut saya kurang sehat dari beberapa pribadi dan komentator yang selalu melihat kegiatan bangsa Indonesia, kegiatan pemerintah dari sudut negatif,” ujarnya.

Prabowo mencontohkan kritik yang mempertanyakan manfaat kehadiran menteri di lokasi bencana. Menurutnya, pandangan tersebut tidak memahami fungsi kepemimpinan di lapangan.

“Jadi kalau ada saya pernah denger ada kritik gini, untuk apa menteri ke tempat bencana, hanya datang melihat. Saudara-saudara serba susah, menteri tidak datang dibilang tidak peduli menteri datang ya masak menteri ikut macul? Kan itu,” tambahnya.

Prabowo menegaskan, bahwa kehadiran pemimpin di lokasi bencana bertujuan untuk mengidentifikasi persoalan secara langsung sehingga langkah penanganan dapat dipercepat.