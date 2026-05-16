Momen Prabowo Naik Traktor Pimpin Panen Raya Jagung di Tuban, Pakai Topi Koboi!

Momen Prabowo Naik Traktor Pimpin Panen Raya Jagung di Tuban, Pakai Topi Koboi! (Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 10 gudang ketahanan pangan, SPPG, dan panen raya jagung yang dibina Polri di Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

1. Pimpin Panen Raya Jagung

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memimpin panen raya jagung dengan didampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Prabowo tampak mengenakan topi koboi berwarna krem dan mengendarai alat berat corn reaper machine.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Seribuan SPPG itu dibangun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Panen Raya Jagung Serentak Juartal II, Groundbreaking 10 Gudang Ketahanan Polri, serta Launching Operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).