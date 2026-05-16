Prabowo Puji Kapolri: MBG Paling Bersih-Tertib hingga Panen Raya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji peran Polri dalam Panen Jagung Raya yang digelar di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo juga memuji langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, program Kapolri selalu berhasil terlaksana dengan baik.

“Ini saya lihat Pak Listyo ini berhasil. Aku mau ngomong apa? MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Ini bukan saya muji-muji loh, aku pelit juga kalau kasih penghargaan. Tapi saya ingin objektif,” kata Prabowo dalam pidatonya.

“Habis itu jagung. Dua kali ya kau undang saya panen raya? 3 kali? Sudah 3 kali, ketiga ini. Habis itu ada pameran stan-stan itu ya kan,” sambung dia.

Prabowo menilai, selalu ada inovasi yang dihadirkan Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit.