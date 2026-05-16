Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ungkap Kepala BPKP Gemetar Laporkan Orang Dekatnya Menyeleweng

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |12:01 WIB
Prabowo Ungkap Kepala BPKP Gemetar Laporkan Orang Dekatnya Menyeleweng
Prabowo Ungkap Kepala BPKP Gemetar Laporkan Orang Dekatnya Menyeleweng
A
A
A

NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran jika ada orang-orang yang pernah dekat dengannya menyelewengkan uang rakyat. Padahal, dia sudah memberi kehormatan dan jabatan.

Prabowo pernah menerima laporan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Saat itu, kata dia, Ateh sempat gemetar ketika melaporkan dugaan penyelewengan kepadanya.

“Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng, saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya beri kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat dia nyeleweng, nyuri uang rakyat bagaimana apa yang harus saya perbuat?,” kata Prabowo di acara peresmian Museum Marsinah, Sabtu (16/5/2026).

“Kepala BPKP datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa dia? stres dia. Karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa beberapa orang dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan ngga pemeriksaan, karena dia tau ini deket sama presiden,” lanjutnya.

Prabowo kemudian tegas memerintahkan Kepala BPKP untuk memproses temuan tersebut. Prabowo menegaskan, tidak ada perlakuan khusus bagi orang yang sudah menyelewengkan uang rakyat, termasuk orang dekatnya.

“Dia lihat saya, masalahnya apa, ‘Gimana pak, petunjuk?. Teruskan pemeriksaan, tidak ada, ngga ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Pravowo dekat sama saya, ngga ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberi kehormatan harus lebih hati-hati dan dijaga, bukan diberi wewenang, kepercayaan malah merasa adigang, adigung, adiguno merasa di atas dan merasa negara ini bodoh,” tegas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218768/prabowo-eAaG_large.jpg
Dolar AS Menggila, Prabowo: Rakyat di Desa Nggak Pakai Dolar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218756/prabowo-t0zq_large.jpg
Prabowo: Bung Karno Bukan Milik Satu Partai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218751/prabowo-vlma_large.jpg
Ingatkan Aparat Koreksi Diri, Prabowo: Jangan Jadi Beking Narkoba hingga Judi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218750/prabowo-UZCB_large.jpg
Prabowo Sedih Sering Terima Laporan Penyelewengan Pejabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218748/prabowo-SDB2_large.jpg
Kelakar Prabowo ke Jumhur: Bolak Balik Dipenjara, Sekarang Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218746/prabowo-tZ2Y_large.jpg
Resmikan Museum Marsinah, Prabowo: Museum Buruh Satu-satunya di Dunia!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement