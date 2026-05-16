Ingatkan Aparat Koreksi Diri, Prabowo: Jangan Jadi Beking Narkoba hingga Judi!

Ingatkan Aparat Koreksi Diri, Prabowo: Jangan Jadi Beking Narkoba hingga Judi!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh aparat penegak hukum (APH) di Indonesia untuk mengkoreksi diri, bukan menjadi beking dari pelaku penyelewengan, narkoba hingga judi.

Demikian disampaikan Prabowo saat menghadiri peresmian Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Ngajuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Hakim-halim paling junior kita gajinya sudah 2 kali gajinya hakim-hakim Malaysia. Ketua mahkamah agung kita sudah menyalip take home pay dari Ketua Mahkamah Agung Singapura. lumayan. Tapi kita terus memperbaiki, harus terus memperbaiki,” ucap Prabowo.

“Para hakim kita, pengadilan kita adalah lembaga terakhir, lembaga terakhir, rakyat bisa menuntut keadilan, terutama rakyat yang paling lemah. Mari kita bersama-sama memperbaiki,” sambung dia.

Prabowo juga mengingatkan Kejaksaan, TNI-Polri harus mengkoreksi diri dan menghilangkan penyelewangan, korupsi, narkoba hingga judi.

“Saya ulangi, seluruh aparat harus membersihkan diri, harus berani koreksi, jangan justru aparat yang dibelakang penyelewengan, aparat yang beking penyelewengan, aparat yang beking penyelundupan, beking narkoba, beking judi, beking ilegal ini, itu, jangan sampai begitu saudara-saudara,” ujar Prabowo.