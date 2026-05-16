Kelakar Prabowo ke Jumhur: Bolak Balik Dipenjara, Sekarang Jadi Menteri

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum dan Rumah Singgah Ibu Marsinah hari ini. Dalam kesempatan itu, Prabowo berkelakar kepada Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang tak menggunakan kaos buruh.

Awalnya Presiden Prabowo memanggil para Menteri Kabinet Merah Putih yang turut hadir di acara tersebut.

“Menteri Lingkungan hidup yang sekaligus adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kok ngga pakai kaos buruh?,” ucap Prabowo disambut gelak tawa, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo juga sempat berkelakar kepada Jumhur yang juga Ketua Umum KSPSI, kapan terakhir masuk penjara. Ia pun berseloroh, bahwa saat ini Jumhur menjadi seorang menteri.

“Kapan terakhir di penjara? bolak-balik masuk penjara, sekarang jadi Menteri. Saya ngga tahu, suatu saat dia (Jumhur Hidayat di atas podium, kita ngga tahu,” ujar Prabowo.