Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sedih Sering Terima Laporan Penyelewengan Pejabat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |10:31 WIB
Prabowo Sedih Sering Terima Laporan Penyelewengan Pejabat
Prabowo Sedih Sering Terima Laporan Penyelewengan Pejabat
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih mendapat laporan ada pejabat yang menyelewengkan jabatan. Prabowo kecewa bila ada pejabat yang dibinanya mencuri uang rakyat dan menyelewengkan jabatan.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat resmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

"Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng,”ujar Prabowo.

“Saya sedih, orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng. Nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat?"tambahnya.

Prabowo mengatakan, aparat penegak hukum harus memperbaiki, membersihkan dan berani mengoreksi diri. Ia meminta agar tak ada aparat yang bekingi segala tindakan melanggar hukum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218748/prabowo-SDB2_large.jpg
Kelakar Prabowo ke Jumhur: Bolak Balik Dipenjara, Sekarang Jadi Menteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218746/prabowo-tZ2Y_large.jpg
Resmikan Museum Marsinah, Prabowo: Museum Buruh Satu-satunya di Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/16/337/3218744/prabowo-XzAB_large.jpg
Resmikan Museum, Prabowo Cek Kamar hingga Perjalanan Marsinah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218229/prabowo-YicC_large.jpg
Prabowo Dapat Laporan Temuan Uang Koruptor Rp39 T: Mungkin Ketinggalan, Istri Mudanya Tak Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/337/3218208/prabowo_subianto-FrX2_large.jpg
Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Rp10,27 Triliun dari Satgas PKH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217890/prabowo-I6Jv_large.jpg
Prabowo Pimpin Ratas Virtual, Bahas Penyelamatan Pantura Jawa-Jaringan Kereta Api
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement