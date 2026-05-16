Prabowo Sedih Sering Terima Laporan Penyelewengan Pejabat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku sedih mendapat laporan ada pejabat yang menyelewengkan jabatan. Prabowo kecewa bila ada pejabat yang dibinanya mencuri uang rakyat dan menyelewengkan jabatan.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat resmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

"Saya geleng-geleng kepala, sedih saya. Bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng,”ujar Prabowo.

“Saya sedih, orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat, nyeleweng. Nyuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat?"tambahnya.

Prabowo mengatakan, aparat penegak hukum harus memperbaiki, membersihkan dan berani mengoreksi diri. Ia meminta agar tak ada aparat yang bekingi segala tindakan melanggar hukum.