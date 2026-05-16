Prabowo: Bung Karno Bukan Milik Satu Partai!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak mempelajari ajaran-ajaran dari Presiden ke-1 RI Soekarno alias Bung Karno. Prabowo menegaskan, Bung Karno bukanlah milik satu partai tertentu, tetapi seluruh masyarakat Indonesia.

Demikian disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

"Sebetulnya saya yang banyak belajar dari ajaran-ajaran yang Bung Karno. Jadi, maaf Bung Karno bukan milik satu partai. Bung Karno adalah milik seluruh bangsa Indonesia," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, bapak bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, milik seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan hebat bila mengadopsi seluruh pikiran bapak bangsa

"Makanya, Sudara-sudara, banyak kawasan sedang perang. Indonesia, bebas aktif. Seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kita hormati semua," terang Prabowo.