Momen Prabowo Resmikan Museum dan Rumah Singgah Marsinah di Nganjuk

NGANJUK - Presiden Prabowo Subianto meresmikan museum Marsinah dan rumah singgah di Nganjuk, Jawa Timur. Peresmian ditandai penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Prabowo.

Dilihat dari Youtube Sekretariat Presiden, penekanan tombol itu ikut dihadiri oleh Marsini, kakak kandung Marsinah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini Sabtu, 16 Mei 2026 saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur," kata Prabowo Sabtu (16/5/2026).

Sebelum melakukan peresmian, Prabowo didampingi oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea sekalu inisiator pembangunan museum untuk meninjau isi dalam museum Ibu Marsinah.

Isi dalam museum terdiri dari beberapa segmen yang menggambarkan perjalanan hidup Marsinah. Seperti pakaian peninggalan Marsinah, tas, hingga kliping koran asli yang merekam peristiwa pembunuhan serta proses pengadilannya.

 

