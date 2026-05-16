HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Ungkap Polri Punya 1.376 SPPG, Dukung Program MBG

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |15:13 WIB
Kapolri Ungkap Polri Punya 1.376 SPPG, Dukung Program MBG (tangkapan layar akun Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini, Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. 

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

"Di sisi lain, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini, kami laporkan Polri telah memiliki 1.376 SPPG," kata Sigit. 

Menurut Sigit, ribuan SPPG tersebut terdiri atas 736 SPPG telah beroperasi, 172 persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan. 

"Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja," ujar Sigit. 

Kapolri menekankan, dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikat. Hal itu dipastikan untuk menjaga food security. 

"Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten," tutur Sigit. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

