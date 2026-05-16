Prabowo Resmikan 1.061 Kopdes Merah Putih, Catat Pejabat yang Absen

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan terdapat puluhan pejabat pusat hingga daerah yang hadir.

"Ini daftar pejabat yang hadir panjang sekali ini, jumlahnya cukup banyak, 67 nama, tanpa mengurangi rasa hormat saya, menteri-menteri enggak usah disebut ya, kalian sudah hafal ya," kata Prabowo dalam sambutannya, sebagaiman dilihat dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

"Tapi kalau anggota DPR saya enggak berani," sambungnya.

Prabowo kemudian menyebut satu per satu anggota DPR yang hadir. Setelah itu, ia mengabsen satu per satu pejabat daerah setempat.