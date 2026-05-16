HOME NEWS NASIONAL

Cerita Prabowo Terharu Salami Masyarakat, Minta Pindad Desain Mobil Khusus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |14:38 WIB
Cerita Prabowo Terharu Salami Masyarakat, Minta Pindad Desain Mobil Khusus (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku terharu banyak masyarakat yang rela panas-panasan di jalan untuk menyalaminya saat kunjungan ke daerah. Prabowo kemudian meminta Pindad untuk mendesain mobil khusus untuk memudahkannya saat akan menyalami warga tersebut.

Hal itu dikatakan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Awalnya, Prabowo bercerita dirinya ingin sekali menyalami semua warga yang rela menunggunya.

“Saya sekarang senang, terharu saya ke daerah-daerah. Tapi terus terang aja saya kasih tahu Anda ya, cukup melelahkan juga karena rakyat begitu banyak di pinggir jalan masa Presiden di dalam kendaraan? Kan enggak lucu. Terpaksa aku berdiri bener enggak?” ucap Prabowo.

“Bener aku berdiri, si rakyat kita itu mau kasih tangan, masa kita enggak kasih tangan? Jadi aku coba kasih tangan. Tapi aduh ini memang rakyat Jawa Timur ya tangannya tuh keras-keras. Rupanya deh, rupanya Jawa Timur banyak petaninya ya bu ya, emak-emaknya juga keras tangannya. Habis dua-tiga kali kunjungan waduh harus pakai minyak khusus aku,” sambung dia.

Kemudian, Prabowo meminta Dirut PT Pindad, Sigit Puji Santosa untuk mendesain mobil Maung yang memudahkannya untuk menyalami warga. Ia juga melemparkan candaan bahwa usianya tak lagi muda.

 

