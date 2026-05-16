HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Resmikan 10 Gudang Ketahanan Pangan-SPPG Polri di Tuban Jatim

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |16:45 WIB
Prabowo Resmikan 10 Gudang Ketahanan Pangan-SPPG Polri di Tuban Jatim (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan 10 gudang ketahanan pangan, SPPG, dan panen raya jagung di Tuban, Jawa Timur. Gudang, SPPG, dan lahan panen jagung ini dibina Polri.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, saya Prabowo Subianto Presiden RI dengan ini meresmikan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri serta panen raya jagung yang dibina oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya nyatakan dimulai," kata Prabowo saat meresmikan, Sabtu (16/5/2026).

Prabowo meresmikan kegiatan ini secara simbolis dengan menekan tombol sirine bersama Menko Pangan Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah petani. 

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengendarai kendaraan mesin panen jagung dengan didampingi Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini, Polri sudah memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Hal itu untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto. 

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri, serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

 

Momen Prabowo Tanya Status Kewarganegaraan Verrel Bramasta: Kamu WNI?
Prabowo Puji Kapolri: MBG Paling Bersih-Tertib hingga Panen Raya
Prabowo Ungkap Alasan Diresmikannya 1.061 Kopdes Merah Putih: Saya Suka Angka 8
Cerita Prabowo Terharu Salami Masyarakat, Minta Pindad Desain Mobil Khusus
Prabowo Resmikan 1.061 Kopdes Merah Putih, Catat Pejabat yang Absen
Prabowo Sebut Brasil hingga India Ingin Impor Pupuk dari Indonesia
