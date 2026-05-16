Prabowo Akui MBG Banyak Masalah: Kita Harus Tertibkan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengakui program makan bergizi gratis (MBG) masih banyak masalah. Ia berjanji akan menertibkan masalah tersebut.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Bahwa banyak masalah iya, bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian berbicara banyak di antara pimpinan yang integritas hingga iman tidak kuat ketika harus berurusan dengan uang. Kata Prabowo, pihaknya tidak segan-segan menindak siapapun. Jika perlu, dicopot dari jabatan.

“Manusia Indonesia ya kita mengertilah penyakit kita harus kita berani hadapi. Harus kita berani bicarakan bahwa banyak di antara unsr-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat, berurusan dengan uang dia lupa. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapa pun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan," ujarnya.

Prabowo menegaskan, program MBG sangat penting untuk bangsa. Ia mengaku bertemu dengan petani yang meminta agar program tersebut tidak dihentikan.

“MBG begitu penting untuk bangsa kita. Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil petani 'Pak tolong Pak MBG jangan diberhentikan ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya sangat membatu keluarga saya',” katanya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

