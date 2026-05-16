HOME NEWS NASIONAL

Momen Presiden Prabowo Ziarah ke Makam Marsinah di Nganjuk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |19:57 WIB
Momen Presiden Prabowo Ziarah ke Makam Marsinah di Nganjuk
Momen Presiden Prabowo Ziarah ke Makam Marsinah di Nganjuk (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto ziarah ke makam Marsinah setelah meresmikan Museum dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu (16/5/2026).

Dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, makam Marsinah berada sekitar satu kilometer dari kompleks museum yang diresmikan Presiden Prabowo. 

Dari foto yang dibagikan, tampak Prabowo didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.

Di makam Marsinah, Presiden Prabowo turut menaburkan bunga dan berdoa sejenak untuk mendiang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meresmikan Museum Marsinah. Prabowo takjub lantaran museum itu disebut menjadi satu-satunya museum buruh di dunia. 

"Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Kabupaten Nganjuk, untuk melaksanakan peresmian sebuah museum yang didedikasikan untuk mengingat perjuangan buruh," kata Prabowo dalam sambutannya.

Menurut Prabowo, peresmian ini menjadi peristiwa langka. Apalagi, kata dia, Museum Ibu Marsinah menjadi satu-satunya museum buruh di dunia.

“Ini saya kira mungkin peristiwa yang langka. Luar biasa. Mungkin di seluruh dunia baru sekarang ada museum buruh. Tetapi tolong dicek, mungkin pasti ada. Tetapi ini peristiwa langka," ujar Prabowo.

 

