Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Apalagi, di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menerima secara resmi penambahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis untuk TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma Air Base, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Indonesia menerima enam pesawat tempur Dassault Rafale, empat pesawat angkut VIP Dassault Falcon 8X, satu pesawat angkut Airbus A400M Atlas MRTT, serta sistem persenjataan modern rudal Meteor missile dan Smart Weapon Hammer.

“Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi penambahan alutsista untuk angkatan udara,” ujar Prabowo.

Penambahan alutsista ini merupakan bagian dari program modernisasi alutsista nasional yang telah dijalankan Prabowo sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada periode pemerintahan sebelumnya.

Prabowo menyatakan, penambahan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasional. Menurutnya, Indonesia harus terus meningkatkan kekuatan pertahanan sebagai penangkal berbagai potensi ancaman.

“Ini saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri,” ujarnya.