Soal Bencana Sumatera, Prabowo Tegaskan Tak Menolak Bantuan asal Tulus

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terbuka terhadap masyarakat yang ingin berperan dalam memberikan bantuan atau menyumbang untuk penanganan bencana di Sumatera. Ia memastikan, tangan pemerintah selalu terbuka dan tidak menutup diri atas bantuan dari rakyat untuk rakyat.

“Saya sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur dan nanti saya akan bicarakan dengan beberapa pejabat lain mekanismenya. Kalau ada pihak yang tulus ikhlas mau membantu, ya kita jelas sebagai manusia masa menolak bantuan, asal bantuannya itu jelas ya,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Prabowo mempersilakan jika ada masyarakat atau pihak-pihak yang memang dengan tulus ingin ikut membantu para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Jadi tadi saya sampaikan kepada pihak yang memberi sumbangan, silakan, monggo. Bikin surat, saya ingin menyumbang ini, nanti dilaporkan ke pemerintah pusat, nanti kita yang akan salurkan. Kalau memang dia membantu, umpamanya ada diaspora Aceh di mana merasa terpanggil membantu di Aceh, ya monggo silakan, nanti kita salurkan,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan kembali perihal sikap pemerintah yang terbuka terhadap penerimaan bantuan. Namun, pemerintah ingin memastikan bantuan tersebut harus jelas secara mekanisme dan prosedur.

“Kita kalau bantuan ikhlas dan tulus, nanti mekanisme kita serahkan. Mungkin apakah nanti Gubernur Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara membuka rekening dan sebagainya. Mungkin dana bantuan pascabencana dibuka, yang mau kirim langsung silakan, dari dalam negeri memberi sumbangan silakan,” kata Prabowo.

“Kita tidak menolak bantuan, hanya mekanisme dan prosedurnya harus jelas dan harus ikhlas. Karena kita mengalami, pernah dibantu-bantu akhirnya ujungnya ada juga yang menagih. Tapi kita harus berpikir positif. Yang penting kita secepatnya bekerja untuk meringankan penderitaan rakyat kita, di mana pun itu tujuan kita,” pungkasnya.

