Prabowo Minta Segera Fungsikan Sekolah, Puskesmas dan RS di Lokasi Bencana Sumatera

ACEH TAMIANG – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemulihan fasilitas umum menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam penanganan pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Ia menekankan agar fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan dapat segera kembali berfungsi demi melayani masyarakat terdampak.

“Saya juga minta perhatian bahwa kalau bisa sekolah-sekolah juga diperhatikan, begitu pula puskesmas dan rumah sakit-rumah sakit, supaya bisa berfungsi secepatnya kembali,” kata Prabowo dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Prabowo mengapresiasi peran Danantara yang dinilainya bergerak cepat membantu pemulihan pascabencana. Danantara direncanakan akan membangun hingga 15.000 unit hunian bagi warga terdampak bencana.

“Jadi hari ini, umpamanya Danantara membuktikan dalam delapan hari bisa membangun 600 hunian yang menurut saya cukup baik,” ujar Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar proses pemulihan berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan. Ia meminta Danantara untuk berkoordinasi secara intensif dengan BNPB dan pemerintah daerah.

“Saya minta Danantara koordinasi dekat dengan BNPB dan pemerintah daerah, dengan gubernur dan bupati masing-masing, supaya tidak tumpang tindih. Jadi nanti jelas koordinasinya, di titik mana, siapa yang membangun,” tuturnya.



(Arief Setyadi )