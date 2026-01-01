Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Restui Swasta Manfaatkan Lumpur Banjir Aceh

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |16:41 WIB
Prabowo Restui Swasta Manfaatkan Lumpur Banjir Aceh
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

ACEH TAMIANG - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan endapan lumpur akibat banjir bandang di Aceh menarik minat sejumlah pihak swasta untuk dimanfaatkan. Ia pun mempersilakan jika ada swasta yang berminat, dan hasilnya bisa untuk pemasukan daerah.

“Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik. Dia bisa memanfaatkan lumpurnya di mana-mana, jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini saya kira bagus sekali ya. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan ya,” kata Prabowo dalam rapat koordinasi saat meninjau pembangunan hunian Danantara di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026).

Rapat kerja dipimpin langsung Presiden Prabowo dan dihadiri jajaran kabinet, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Investasi/Kepala Danantara Rosan Roeslani.

Dalam forum tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan usulan dari Kementerian Pertahanan dan TNI untuk segera melakukan pembersihan lumpur yang menyebabkan pendangkalan sejumlah sungai besar di Aceh.

Menurut Sjafrie, setelah sungai dibersihkan dan didalami, kapal pengangkut bantuan serta alat berat dapat langsung menjangkau lokasi pekerjaan tanpa harus dipindahkan ke jalur darat terlebih dahulu.

