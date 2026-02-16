Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Kontainer Muatan 32 Ton Minyak Sayur Timpa Sedan di Karawang, 3 Orang Sekeluarga Tewas

Rudi Setiawan , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |06:25 WIB
Truk Kontainer Muatan 32 Ton Minyak Sayur Timpa Sedan di Karawang, 3 Orang Sekeluarga Tewas
Truk kontainer timpa mobil sedan di Karawang (Foto: Rudi Setiawan/Okezone)
A
A
A

KARAWANG - Truk kontainer bermuatan minyak goreng kemasan kardus seberat 32 ton terbalik menimpa mobil sedan berisi satu keluarga di Kampung Benda Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Tiga orang tewas meliputi suami istri, dan seorang anak.

Sedangkan tiga anak lainnya selamat, namun mengalami patah tulang. Proses evakuasi dan pengangkatan jenazah berlangsung dramatis, bahkan memakan waktu hingga 2,5 jam.

Kecelakaan maut itu terjadi sekitar pukul 20.00 WIB, Minggu (15/2/2026). Berawal dari truk ton hendak turun memasuki gang kecil untuk melakukan bongkar muat yang lokasinya tidak jauh dari tempat kejadian.

Ketika melintasi turunan curam, truk kehilangan keseimbangan dan miring akibat tidak kuat menahan beban muatan. Nahas, saat truk terbalik, di bawahnya tengah melintas mobil Toyota Corolla yang ditumpangi satu keluarga warga perumahan CKM, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya.

Kontainer langsung menimpa badan mobil. Akibatnya, tiga orang meninggal dunia di lokasi. Sementara tiga korban lainnya selamat namun luka parah. Petugas dari Polres Karawang turun untuk melakukan proses evakuasi.

