Sosok Pejabat Pemkab Bekasi yang Tewas Kecelakaan di Tol Cipularang

JAKARTA – Pejabat Pemkab Bekasi, Indra Satria Nugraha, dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Cipularang, Jawa Barat (Jabar), KM 83 pada Kamis (22/1/2026).

Indra Satria Nugraha meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit (RS). Ia diketahui menjabat sebagai Kabag Kesra Pemkab Bekasi.

“Pekerjaan PNS, jabatan Kabag Kesra Kabupaten Bekasi,” kata Kepala Induk PJR Cipularang Kompol Joko Prihantono saat dihubungi.

Ia menjelaskan, peristiwa kecelakaan itu terjadi di tengah hujan deras yang melanda Tol Cipularang. Kendaraan Kijang Innova melaju dari arah Bandung menuju Jakarta.

Ketika itu, pengemudi diduga terkejut adanya kendaraan lain di lajur satu lantaran hujan deras. “Pada saat hendak mendahului dari lajur dua ke lajur satu, terdapat kendaraan yang sedang melaju di lajur satu sehingga pengemudi kaget, lalu banting setir. Kemudian kendaraan out of control menabrak beton pembatas jalan,” ujarnya.