Pejabat Pemkab Bekasi Tewas Kecelakaan di Tol Cipularang, Begini Kronologinya

JAKARTA – Kecelakaan terjadi di Tol Cipularang, Jawa Barat (Jabar), KM 83 pada Kamis (22/1/2026). Dalam insiden tersebut, diduga pejabat Pemkab Bekasi bernama Indra Satria Nugraha meninggal dunia usai dilarikan ke rumah sakit (RS).

“Waktu di TKP masih hidup, setelah dirawat korban meninggal dunia di rumah sakit,” kata Kepala Induk PJR Cipularang Kompol Joko Prihantono saat dihubungi.

Ia menjelaskan, peristiwa kecelakaan itu terjadi di tengah hujan deras yang melanda Tol Cipularang. Kendaraan Kijang Innova melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Ketika itu, pengemudi diduga terkejut adanya kendaraan lain di lajur satu lantaran hujan deras.

“Pada saat hendak mendahului dari lajur dua ke lajur satu, terdapat kendaraan yang sedang melaju di lajur satu sehingga pengemudi kaget, lalu banting setir. Kemudian kendaraan out of control menabrak beton pembatas jalan,” ujarnya.

Setelah menabrak pembatas jalan, pengemudi sempat kembali melaju, namun menabrak dump truck yang tengah berhenti di bahu jalan. “Lanjut setelah menabrak pembatas jalan, kendaraan kedua menabrak lagi kendaraan pertama yang sedang berhenti di bahu jalan. Posisi akhir kendaraan normal di bahu jalan menghadap utara,” ucapnya.

Petugas PJR Induk Cipularang langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani Unit Laka Polres Purwakarta untuk proses lebih lanjut.

“Kita serahkan ke Satlantas Polres Purwakarta untuk penyelidikannya,” ujarnya.

(Arief Setyadi )