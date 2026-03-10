Pria Tewas Tertabrak Mobil saat Menyeberang di Tol Sedyatmo

JAKARTA - Seorang pria berinisial JS tewas tertabrak mobil di Jalan Tol Sedyatmo, Penjaringan, Jakarta Utara. JS tewas di lokasi saat menyeberang di jalan tol.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan, peristiwa itu terjadi tepatnya di Km 21.

“Awalnya kendaraan roda empat nomor registrasi dan identitas tidak diketahui melaju dari arah Timur ke Barat. Tepatnya di Km 21 menabrak pejalan kaki saudara JS yang sedang menyeberang jalan," kata Ojo dalam keterangannya dikutip, Selasa (10/3/2026).

Ojo menyebutkan, korban JS meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, pengendara mobil meninggalkan lokasi setelah terlibat kecelakaan.

“Akibat dari laka lantas tersebut pejalan kaki saudara JS meninggal dunia di TKP,” ujar dia.

Dia menambahkan, peristiwa kecelakaan itu ditangani Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih melakukan pendalaman.

