Diduga Rem Blong, Truk Kontainer Picu Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas beruntun yang melibatkan 10 kendaraan terjadi di KM 93 ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada Kamis (5/3/2026) sekitar pukul 20.18 WIB. Polisi menduga kecelakaan tersebut dipicu oleh truk kontainer yang mengalami masalah pengereman.

Kepala Induk PJR Cipularang, Kompol Joko Prihantono mengatakan, truk kontainer tersebut melaju di jalur 1 dari arah Bandung menuju Jakarta sebelum insiden terjadi.

“Diduga kendaraan kontainer mengalami masalah pengereman,” kata Joko, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan, setibanya di lokasi kejadian, pengemudi kontainer mendapati adanya kepadatan kendaraan di depannya yang dipicu oleh sebuah dump truck yang mengalami gangguan di lajur jalan.