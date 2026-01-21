Suami Wamendikti Stella Kecelakaan saat Main Ski di AS, Istana Minta KBRI Beri Bantuan Maksimal

JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan doa dan keprihatinan atas kecelakaan yang dialami Bartek Czech, suami Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Riset (Wamendikti Saintek) Stella Christie.

Bartek Czech mengalami kecelakaan parah saat bermain ski di Gunung Aspen, Colorado, Amerika Serikat.

“Kami juga turut berduka cita, jadi pada saat kejadian ibu wamen kontak ke saya dan karena prosedural untuk terbang ke Colorado kalau gak salah Amerika Serikat untuk menjenguk suami,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/1/2026) malam.

Prasetyo mengatakan, pihak Istana telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk memberikan bantuan maksimal kepada Stella dan keluarganya.

“Dan kami sudah berkoordinasi dengan KBRI untuk membantu semaksimal mungkin, kita doakan semoga baik-baik saja,” pungkas Prasetyo.

Profesor Bartek Czech, mengalami kecelakaan parah saat berada di Gunung Aspen. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Stella melalui unggahan di akun Instagram Story miliknya.

Dalam unggahan tersebut, Stella memperlihatkan foto sang suami yang tengah terbaring di rumah sakit. Ia pun meminta doa dari masyarakat terkait kondisi suaminya. “Mohon doa,” tulis Stella.