Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Latar Belakang Kopassus, Strategi Prabowo Terstruktur dan Masif saat Tangani Bencana Sumatera

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |09:08 WIB
Latar Belakang Kopassus, Strategi Prabowo Terstruktur dan Masif saat Tangani Bencana Sumatera
Strategi Prabowo Terstruktur dan Masif saat Penanganan Bencana Sumatera
A
A
A

JAKARTA - Penanganan bencana di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dilakukan dengan pendekatanTerstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) saat menangani bencana Sumatera. Diketahui, banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera menyebabkan ribuan orang meninggal.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Timothy Ivan Triyono, Minggu (4/1/2026).

Ivan menjelaskan, pendekatan TSM merupakan arahan langsung Presiden yang telah ditegaskan berulang kali baik dalam Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, maupun saat mengunjungi lokasi terdampak bencana.

‘’Presiden menekankan agar tidak ada praktik “wisata bencana” oleh pejabat. Setiap kunjungan ke lokasi bencana harus disertai kerja nyata dan bantuan langsung bagi masyarakat terdampak,’’ujar Ivan.

Arahan tersebut kata dia, tercermin dalam kunjungan Presiden ke sejumlah wilayah terdampak, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

‘’Presiden selalu mengajak menteri dan pejabat yang relevan dengan penanganan bencana, seperti Menteri PU, Panglima TNI, Kepala Staf TNI, Menteri ESDM, hingga Dirut PLN, untuk memastikan percepatan kerja di lapangan,’’ ujarnya.

Ivan mencontohkan pembangunan jembatan darurat yang berhasil diselesaikan aparat TNI dalam waktu kurang dari satu minggu, jauh lebih cepat dari perkiraan awal.

‘’Presiden juga menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Jembatan agar penanganan lebih terkoordinasi dan cepat,’’ kata dia.

Selain pendekatan struktural, Ivan menekankan sisi kepemimpinan lapangan dan empati Presiden Prabowo.

Menurutnya, latar belakang Presiden Prabowo sebagai prajurit tempur Kopassus, membentuk gaya kepemimpinan yang terbiasa turun langsung ke lapangan, mengecek pelaksanaan perintah, dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193451//viral-fywq_large.jpg
Mobil Sanitasi Air Bersih Dikirim ke Wilayah Terdampak Banjir Bandang Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/470/3193399//spam-7zGi_large.jpg
Proyek SPAM Langkahan Aceh Utara Dibangun, Perkuat Layanan Air Bersih 50 Liter per Detik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/320/3193413//pasar_aceh-U9Ln_large.jpg
Geliat Pasar Aceh Tamiang, Ekonomi Pascabanjir Mulai Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193408//polri_prioritaskan_pemulihan_sekolah-bMl9_large.jpg
Polri Prioritaskan Pemulihan Sekolah di Aceh Pascabanjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193391//sdn_1_karang_baru_aceh_tamiang-qEPw_large.jpg
Polri–Warga Bersinergi, SDN 1 Karang Baru Aceh Tamiang Siap Digunakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/337/3193377//bencana_sumatera-1bVF_large.jpg
Korban Jiwa Bencana di Sumatera Bertambah, Total Tewas Capai 1.167 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement