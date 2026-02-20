ABK Dituntut Hukuman Mati, Hotman Paris Minta Bantuan Prabowo

JAKARTA - Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, meminta seluruh pihak membantu kasus yang menjerat Fandi Ramadhan. Fandi merupakan anak buah kapal (ABK), yang dituntut hukuman mati karena diduga terlibat penyelundupan 2 ton sabu. Saat ini kasus tersebut sedang bergulir di Pengadilan Negeri Batam.

Hotman bertemu ibu Fandi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (20/2/2026). Ia meminta Jaksa Agung, ST Burhanudin, untuk menurunkan tim guna mengeksaminasi dan mencabut surat tuntutan.

“Saya sangat menghimbau kepada Bapak Jaksa Agung tolong agar diturunkan tim untuk mengeksaminasi karena apapun itu namanya surat tuntutan pun bisa dicabut kok demi keadilan kenapa enggak,” kata Hotman.

Selain itu, ia meminta majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam dan pihak Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk bisa berempati terhadap kondisi orangtua Fandi.

“Demikian pun kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam dan juga Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau agar benar-benar mendengar tangis orang tua korban fitnahan ini,” tuturnya.