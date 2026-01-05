Prabowo Gelar Retret Menteri-Wamen di Hambalang Besok

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto bakal menggelar retret di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 6 Januari 2026 besok. Kegiatan retret akan diikuti seluruh menteri dan wakil menteri.

“Ya betul (ada kegiatan retret di Hambalang),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Senin (5/1/2026).

Bima menerangkan, kegiatan retret itu kemungkinan akan digelar sehari. Menurutnya, onsep retret akan sama seperti retret pertama yang diikuti menteri dan wakil menteri.

“Undangan untuk besok saja, untuk seluruh anggota kabinet,” ujar dia.

Ia menambahkan, nantinya seluruh anggota kabinet akan memakai seragam safari. “Cokelat muda/khaki,” jelas Bima.

Sebagai informasi, retret kabinet perdana digelar usai pelantikan Kabinet Merah Putih. Retret berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Timur, pada 24–27 Oktober 2024 usai Prabowo melantik kabinet pemerintahannya itu.

Pada saat itu, kegiatan tersebut diikuti seluruh anggota kabinet mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasihat presiden, utusan khusus, hingga staf khusus presiden.

(Arief Setyadi )