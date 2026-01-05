Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Gelar Retret Menteri-Wamen di Hambalang Besok

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |16:24 WIB
Prabowo Gelar Retret Menteri-Wamen di Hambalang Besok
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto bakal menggelar retret di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa 6 Januari 2026 besok. Kegiatan retret akan diikuti seluruh menteri dan wakil menteri.

“Ya betul (ada kegiatan retret di Hambalang),” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Senin (5/1/2026).

Bima menerangkan, kegiatan retret itu kemungkinan akan digelar sehari. Menurutnya, onsep retret akan sama seperti retret pertama yang diikuti  menteri dan wakil menteri.

“Undangan untuk besok saja, untuk seluruh anggota kabinet,” ujar dia.

Ia menambahkan, nantinya seluruh anggota kabinet akan memakai seragam safari. “Cokelat muda/khaki,” jelas Bima.

Sebagai informasi, retret kabinet perdana digelar usai pelantikan Kabinet Merah Putih. Retret berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Timur, pada 24–27 Oktober 2024 usai Prabowo melantik kabinet pemerintahannya itu.

Pada saat itu, kegiatan tersebut diikuti seluruh anggota kabinet mulai dari menteri, wakil menteri, kepala lembaga, penasihat presiden, utusan khusus, hingga staf khusus presiden.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190636/seskab_teddy-BgIQ_large.jpg
Seskab Teddy Dinilai Benahi Pola Komunikasi Publik dalam Penanganan Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187569/seskab_teddy-jU0P_large.jpg
Seskab Teddy Disebut Jadi Penghubung Rakyat ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186633/menkum-cCru_large.jpg
Salip Thailand, Indonesia Rajai Capaian Indikasi Geografis di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186056/bahlil-HQO0_large.jpg
Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183926/teddy_indra_wijaya-0PRY_large.jpg
Turun ke Masyarakat, Seskab Teddy Perkuat Praktik Empathetic Governance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183645/imipas-eaky_large.jpg
Perkuat Kontrol Pengawasan, Itjen Kemenimipas Terapkan Model Tiga Lini 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement