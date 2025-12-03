Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Seskab Teddy Disebut Jadi Penghubung Rakyat ke Presiden Prabowo

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |17:09 WIB
Seskab Teddy Disebut Jadi Penghubung Rakyat ke Presiden Prabowo
Seskab Teddy Indra Wijaya (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dianggap menghadirkan gaya baru di pemerintahan. Bahkan, perannya disebut penting sebagai penghubung komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan rakyat.

“Teddy Indra Wijaya adalah salah satu orang kepercayaan presiden, saya melihatnya dia sebagai penjembatan birokrasi pemerintah pusat ke rakyat, dari presiden ke rakyat,” ujar Pengamat politik Ujang Komarudin, dikutip Rabu (3/12/2025).

Ia melihat Teddy bisa menerjemahkan persoalan rakyat dengan pendekatan yang lebih terbuka untuk disampaikan ke Presiden. Teddy kerap turun ke masyarakat yang menurut Ujang bisa menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian masalah.

“Positifnya, rakyat bisa menyampaikan aspirasinya ke orang terdekat presiden. Artinya, keinginan rakyat itu sampai ke presiden,” tuturnya.

Menurut Ujang, gaya Teddy lebih responsif dan fleksibel, kendati ada yang menilai ia bertindak di luar tugas formal sekretaris kabinet. Lagipula, selama tindakannya direstui Presiden dan memberikan manfaat bagi masyarakat, kata Ujang, tidak masalah.

“Tapi apa pun itu, saya melihat diperlukan kerja-kerja yang out of the box bagi pemerintah dalam konteks personal maupun kelembagaan,” pungkasnya.

Teddy diketahui ikut mengawal proses penanganan bencana di Sumatera. Pola komunikasi yang dibangun menandakan Negara hadir, dan masyarakat tak sendiri dalam menghadapi bencana.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186633/menkum-cCru_large.jpg
Salip Thailand, Indonesia Rajai Capaian Indikasi Geografis di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186056/bahlil-HQO0_large.jpg
Bahlil, Trenggono hingga Dirut Agrinas Merapat ke Istana Sore Ini, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/337/3183926/teddy_indra_wijaya-0PRY_large.jpg
Turun ke Masyarakat, Seskab Teddy Perkuat Praktik Empathetic Governance
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183645/imipas-eaky_large.jpg
Perkuat Kontrol Pengawasan, Itjen Kemenimipas Terapkan Model Tiga Lini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/337/3182988/teddy_indra_wijaya-NWaV_large.jpg
Kepuasan Publik Tinggi, Pengamat Beberkan Peran Besar Seskab Teddy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182288/survei-Wa8O_large.jpg
Survei Indikator: Seskab Teddy, Jajaran Pejabat di Kabinet Paling Dikenal Publik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement