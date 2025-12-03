Seskab Teddy Disebut Jadi Penghubung Rakyat ke Presiden Prabowo

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dianggap menghadirkan gaya baru di pemerintahan. Bahkan, perannya disebut penting sebagai penghubung komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan rakyat.

“Teddy Indra Wijaya adalah salah satu orang kepercayaan presiden, saya melihatnya dia sebagai penjembatan birokrasi pemerintah pusat ke rakyat, dari presiden ke rakyat,” ujar Pengamat politik Ujang Komarudin, dikutip Rabu (3/12/2025).

Ia melihat Teddy bisa menerjemahkan persoalan rakyat dengan pendekatan yang lebih terbuka untuk disampaikan ke Presiden. Teddy kerap turun ke masyarakat yang menurut Ujang bisa menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian masalah.

“Positifnya, rakyat bisa menyampaikan aspirasinya ke orang terdekat presiden. Artinya, keinginan rakyat itu sampai ke presiden,” tuturnya.

Menurut Ujang, gaya Teddy lebih responsif dan fleksibel, kendati ada yang menilai ia bertindak di luar tugas formal sekretaris kabinet. Lagipula, selama tindakannya direstui Presiden dan memberikan manfaat bagi masyarakat, kata Ujang, tidak masalah.

“Tapi apa pun itu, saya melihat diperlukan kerja-kerja yang out of the box bagi pemerintah dalam konteks personal maupun kelembagaan,” pungkasnya.

Teddy diketahui ikut mengawal proses penanganan bencana di Sumatera. Pola komunikasi yang dibangun menandakan Negara hadir, dan masyarakat tak sendiri dalam menghadapi bencana.

(Arief Setyadi )