Seskab Teddy: Selain Cuaca Ekstrem, Kerusakan Lingkungan Perparah Bencana Sumatera!

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menegaskan, bahwa selain cuaca ekstrem, kerusakan lingkungan turut memperparah dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga wilayah Sumatera: Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Teddy mengatakan, pemerintah tetap menjadikan evakuasi dan penanganan korban sebagai prioritas utama. Namun, faktor penyebab bencana juga menjadi perhatian serius.

"Mengenai PKH (Penertiban Kawasan Hutan), seiring dengan evakuasi dan penanganan korban sebagai fokus utama pemerintah, penyebab bencana ini juga menjadi perhatian. Selain faktor cuaca ekstrem, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana dan ini terus ditelusuri secara serius," ujar Teddy dalam konferensi pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ia menegaskan, bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait faktor-faktor pemicu bencana. "Seiring dengan proses evakuasi, pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terkait bencana ini," katanya.